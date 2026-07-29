Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 37,72 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 134,30 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis habe das Umsatzwachstum im zweiten Quartal über dem Konsens gelegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch etwas deutlicher sei dies beim operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Halbjahr der Fall./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
134,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,70 €
|Abst. Kursziel*:
75,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
73,51%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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