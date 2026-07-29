Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

21:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 134,30 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis habe das Umsatzwachstum im zweiten Quartal über dem Konsens gelegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch etwas deutlicher sei dies beim operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Halbjahr der Fall./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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