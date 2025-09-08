DAX 23.723 -0,4%ESt50 5.370 +0,1%Top 10 Crypto 15,79 -0,1%Dow 45.515 +0,3%Nas 21.799 +0,5%Bitcoin 95.887 +0,7%Euro 1,1753 -0,1%Öl 66,45 +0,3%Gold 3.654 +0,5%
Saint-Gobain Aktie

Marktkap. 45,35 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872087

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CODGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Saint-Gobain Buy

12:31 Uhr
Saint-Gobain Buy
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
93,46 EUR 0,16 EUR 0,17%
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Harry Goad äußerte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartung, dass das europäische Bauvolumen nach drei rückläufigen Jahren im Jahr 2026 wieder etwas Wachstum verzeichnen wird. Er nannte niedrige Vergleichszahlen aus dem Vorjahr und den konjunkturellen Hintergrund als Treiber, potenziell noch ergänzt durch das deutsche Finanzpaket und einen möglichen Wiederaufbau der Ukraine. Auch für europäische Baustoffunternehmen seien die Aussichten für das kommende Jahr vorteilhaft. Saint-Gobain sei einer seiner "Top Picks" angesichts von Umstrukturierungen bei den Franzosen./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
92,84 €		 Abst. Kursziel*:
18,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
93,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
Analyst Name:
Harry Goad 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

12:31 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.08.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.25 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
05.08.25 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

