Barclays Capital

Saint-Gobain Overweight

08:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Europas Hersteller leichter Baustoffe gebe es aktuell kein grünes Licht, schrieb Pierre Rousseau am Montag. Ganz aufgeben will er die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung trotz der Kriegsbelastungen jedoch noch nicht. Saint-Gobain bleibt sein Favorit./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 10:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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