Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 34,75 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Europas Hersteller leichter Baustoffe gebe es aktuell kein grünes Licht, schrieb Pierre Rousseau am Montag. Ganz aufgeben will er die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung trotz der Kriegsbelastungen jedoch noch nicht. Saint-Gobain bleibt sein Favorit./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 10:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
70,08 €
|Abst. Kursziel*:
42,69%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
71,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,41%
|
Analyst Name:
Pierre Rousseau
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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|30.03.26
|Saint-Gobain Overweight
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