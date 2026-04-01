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Marktkap. 34,75 Mrd. EUR

KGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
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WKN 872087

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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

Barclays Capital

Saint-Gobain Overweight

08:31 Uhr
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
71,22 EUR 0,94 EUR 1,34%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Europas Hersteller leichter Baustoffe gebe es aktuell kein grünes Licht, schrieb Pierre Rousseau am Montag. Ganz aufgeben will er die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung trotz der Kriegsbelastungen jedoch noch nicht. Saint-Gobain bleibt sein Favorit./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 10:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,08 €		 Abst. Kursziel*:
42,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
71,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,41%
Analyst Name:
Pierre Rousseau 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

08:31 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
02.04.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
31.03.26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.03.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.03.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
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