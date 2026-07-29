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Symbol CODGF

JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

21:31 Uhr
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
77,80 EUR 2,38 EUR 3,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen beim Umsatz im zweiten Quartal und beim operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Halbjahr übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate seien überzeugend, auch wenn sich dies nach den Resultaten von Sika schon abgezeichnet habe./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
76,70 €		 Abst. Kursziel*:
30,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
77,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,53%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

21:31 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
21:26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
20:56 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
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