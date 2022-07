ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Angesichts halbierter Prognose für den Beitrag des Covid-Geschäfts sei der bestätigte Unternehmensausblick in Wahrheit optimistischer geworden, schrieb Analyst Michael Leuchten am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/mis