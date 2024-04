Jefferies & Company Inc.

Schneider Electric Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric nach Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Quartalserlöse des Technologiekonzerns seien unspektakulär erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Um die bestätigten Jahresziele zu erreichen, brauche es in der zweiten Jahreshälfte eine Geschäftsbelebung./gl/ck

