NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Das solide Wachstum des französischen Elektrokonzerns stütze dessen Aktien, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Preiserhöhungen hinkten den Kostensteigerungen nur etwas hinterher./la/he