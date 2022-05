Aktie in diesem Artikel Scout24 60,62 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Online-Immobilienmarktplatz habe die Erwartungen im ersten Quartal leicht übertroffen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa am Dienstag in einer ersten Reaktion. Es werde nun das obere Ende der Jahresziele angepeilt./ag/edh