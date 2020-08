NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das zweite Quartal des Anzeigendienstleister sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb der neue zuständige Analyst Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick erlaube eine moderate Anhebung der Konsensschätzungen./mf/mne