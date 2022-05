ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy nach detaillierten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Sparte Gas and Power des Energietechnikkonzerns habe die Erwartungen durch die Bank übertroffen, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer ersten Reaktion am Mittwoch./la/eas