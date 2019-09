FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens von 110 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Trotz der Schwäche im Maschinenbau und in der Abnehmerbranche Automobil rechneten sie für 2019/20 mit einem leichten Gewinnwachstum des Münchener Industriekonzerns, schrieben die Analysten Alexander Hauenstein und Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 14:35 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 14:56 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.