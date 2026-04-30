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Marktkap. 3,92 Mrd. EUR

KGV 10,69 Div. Rendite 4,34%
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WKN SPG100

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Symbol SPGDF

JP Morgan Chase & Co.

Springer Nature Overweight

14:01 Uhr
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
Springer Nature
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature auf "Overweight" nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der starke Jahresauftakt des Wissenschaftsverlags stärke seine Zuversicht mit Blick auf das Gesamtjahr, schrieb Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Overweight

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,50 €		 Abst. Kursziel*:
51,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
20,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,33%
Analyst Name:
Daniel Kerven 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:01 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:56 Springer Nature Overweight Barclays Capital
13.04.26 Springer Nature Overweight Barclays Capital
08.04.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
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