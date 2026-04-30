Springer Nature Aktie
Marktkap. 3,92 Mrd. EURKGV 10,69 Div. Rendite 4,34%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature auf "Overweight" nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Der starke Jahresauftakt des Wissenschaftsverlags stärke seine Zuversicht mit Blick auf das Gesamtjahr, schrieb Daniel Kerven in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,50 €
|Abst. Kursziel*:
51,22%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,33%
|
Analyst Name:
Daniel Kerven
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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