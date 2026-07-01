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Symbol SSREF

JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Neutral

19:21 Uhr
Swiss Re Neutral
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
146,75 EUR 2,35 EUR 1,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 135 auf 140 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen passte Kamran M Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer an./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Neutral

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
140,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
136,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
2,94%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
136,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
2,94%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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