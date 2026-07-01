Swiss Re Aktie
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Marktkap. 42,18 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
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Swiss Re Neutral
19:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
146,75 EUR 2,35 EUR 1,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 135 auf 140 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen passte Kamran M Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer an./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
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Zusammenfassung: Swiss Re Neutral
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
140,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
136,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
2,94%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
136,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
2,94%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
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|Barclays Capital
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|UBS AG
|13.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
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|19:21
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.