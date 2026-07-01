JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Neutral

19:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 135 auf 140 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen passte Kamran M Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer an./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re