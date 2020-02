NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Swiss Re anlässlich der jüngst präsentierten Jahreszahlen von 118 auf 105 Franken gesenkt, die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Kamran Hossain setzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie nun höhere kombinierte Schaden-Kosten-Quoten im Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen sowie für die Sparte Corporate Solutions an. Hossain senkte seine Gewinnprognosen für den Schweizer Rückversicherer bis 2022./la/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 09:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2020 / 09:58 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.