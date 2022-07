NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 80 Franken in die Bewertung aufgenommen. Der Schweizer Rückversicherer sei am stärksten auf Naturkatastrophen ausgerichtet, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sehe er woanders mehr Wert, auch wenn die Aktie günstig erscheine./ck/jha