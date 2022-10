NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 80 auf 76 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Derald Goh passte seine Schätzungen in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Neunmonatszahlen an die Großschäden im dritten Quartal an. Das Kursziel senkte er allerdings wegen höherer Kapitalkosten angesichts der rasanten Zinswende./ag/tih