FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Symrise vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnete in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem soliden Wachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers im ersten Quartal. In den meisten Segmenten dürfte die Nachfrage gut gewesen sein./bek/la