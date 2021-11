FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte attestierte dem Aromen- und Duftstoffhersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie Wachstum und strategische Attraktivität in einer sich konsolidierenden Branche. Die Aktie werde aber mit einem 23-prozentigen Abschlag zum Konkurrenten Givaudan gehandelt./tih/nas