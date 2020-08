Aktie in diesem Artikel Symrise AG 112,35 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Symrise nach Halbjahreszahlen von 99 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate seien erwartungsgemäß ausgefallen und hätten das defensive Wachstumsprofil des Duftstoffe- und Aromenherstellers verdeutlicht, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gruppe bleibe in den aktuell unsicheren Zeiten ein sicherer Hafen. Der Experte hob seine Schätzungen für den vergleichbaren Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) leicht an./tav/jkr

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.