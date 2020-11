LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 85 auf 106 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Trotz der jüngsten Wachstumsschwäche, die bereits vor der Corona-Krise eingesetzt habe, zähle der Duftstoff- und Aromenhersteller weiterhin zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Branche, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das einzigartige Geschäft mit Tiernahrung sollte es dem Unternehmen erlauben, auf Jahre hin überdurchschnittlich zu wachsen./la/jha/