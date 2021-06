Aktie in diesem Artikel Symrise AG 110,60 EUR

0,64%

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Symrise anlässlich eines Analystenwechsels auf "Outperform" bestätigt. Das Kursziel bleibe unverändert bei 113 Euro, schrieb der neu zuständige Analyst Samuel Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass die Lieferkettendynamik im Konsumgütermarkt großen Aromen- und Duftstoffherstellern wie Symrise in die Karten spielt, wohingegen dies zu Lasten kleinerer Wettbewerber gehe./tav/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2021 / 16:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.