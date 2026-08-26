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Symbol UBS

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

UBS Buy

21:46 Uhr
UBS Buy
Aktie in diesem Artikel
UBS
47,66 EUR 0,39 EUR 0,83%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS nach einer Empfehlung der Schweizer Ständeratskommission zur Bankenregulierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Franken belassen. Die Kapitalunterlegung für ausländische Tochtergesellschaften verliere weiterhin an Brisanz, schrieb Joseph Dickerson am Montag. Die Kommission habe sich für einen deutlich moderateren Ansatz ausgesprochen als der Bundesrat. Der Gesetzgebungsprozess sei zwar noch nicht abgeschlossen, doch der Experte geht davon aus, dass sich der Fokus der Anleger zunehmend von der Kapitalunsicherheit zur Verbesserung der Kapitalrendite verlagern wird./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

21:46 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
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