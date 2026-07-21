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Symbol UNLYF

JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

14:46 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
54,22 EUR 0,99 EUR 1,86%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 23:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
54,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,89 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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