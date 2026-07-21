Unilever Aktie
Marktkap. 117,13 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 23:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Overweight
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
54,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,89 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever PLC
|14:46
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Unilever Hold
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