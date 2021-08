LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Tochter 1&1 sei gut gerüstet für den Aufbau eines 5G-Mobilfunknetzes, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nicht zuletzt dank der Kooperation mit der japanischen Rakuten dürften sich die notwendigen Anfangsinvestitionen von 1&1 in Grenzen halten./bek/ag