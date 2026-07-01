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VINCI Aktie

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VINCI Aktien-Sparplan
120,00 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
119,75 EUR -0,25 EUR -0,21 %
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VINCI jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 67,01 Mrd. EUR

KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN wurde kopiert
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WKN 867475

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ISIN FR0000125486

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Symbol VCISF

Jefferies & Company Inc.

VINCI Buy

20:46 Uhr
VINCI Buy
Aktie in diesem Artikel
VINCI
120,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Das Verkehrsaufkommen an den vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen sei im Juni mit minus 2,6 Prozent schwach ausgefallen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Mai habe es noch ein Plus von 0,1 Prozent gegeben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vinci

Zusammenfassung: VINCI Buy

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
119,75 €		 Abst. Kursziel*:
18,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
120,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,33%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu VINCI

20:46 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
14:51 VINCI Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 VINCI Outperform Bernstein Research
06.07.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
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