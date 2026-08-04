Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 96,12 Mrd. EURKGV 15,20 Div. Rendite 4,99%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Diese deckten sich bemerkenswert genau mit den Konsensschätzungen, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Eine Ausnahme mache der Betriebsgewinn des schweizerischen Versicherers in der Lebensversicherung, der um knapp elf Prozent über der Markterwartung liege./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
520,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
607,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
-14,36%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
668,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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