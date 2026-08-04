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WKN 579919

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ISIN CH0011075394

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Symbol ZFSVF

Jefferies & Company Inc.

Zurich Insurance Hold

08:46 Uhr
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Diese deckten sich bemerkenswert genau mit den Konsensschätzungen, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Eine Ausnahme mache der Betriebsgewinn des schweizerischen Versicherers in der Lebensversicherung, der um knapp elf Prozent über der Markterwartung liege./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Hold

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
520,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
607,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
-14,36%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
668,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:16 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
08:46 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
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