Kurs der 1&1

25.11.25 16:09 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Dienstagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 23,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23,20 EUR 0,70 EUR 3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:41 Uhr 0,4 Prozent auf 23,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 23,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.763 1&1-Aktien.

Am 25.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,65 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 52,26 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,19 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 11.11.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 1,00 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.03.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,842 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1&1 von vor 10 Jahren eingebracht

Vodafone-Aktie leichter: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
24.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
24.11.20251&1 BuyUBS AG
12.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
24.11.20251&1 BuyUBS AG
12.11.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.20251&1 UnderperformBernstein Research
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research

