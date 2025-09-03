Brenntag-Aktie schwächelt: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen
Brenntag verliert sein Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde. Auch ein Nachfolger wurde von Unternehmensseite bereits präsentiert.
Er werde mit Wirkung zum 8. September 2025 aus dem Vorstand und als CEO von Brenntag Essentials zurücktreten, teilte der Konzern mit. Ewout van Jarwaarde wolle sich "neuen persönlichen und beruflichen Herausforderungen" widmen. Jens Birgersson, Vorstandsvorsitzender von Brenntag, wird die direkte Leitung von Brenntag Essentials übernehmen.
Via XETRA notiert die Brennta-Aktie zeitweise 0,61 Prozent tiefer bei 51,94 Euro.
DOW JONES
