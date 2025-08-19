"Resolution Copper"

US-Präsident Donald Trump hat nach einem Treffen mit den CEO von BHP und Rio Tinto Unterstützung für eine geplante riesige Kupfermine in Arizona der beiden Bergbaukonzerne signalisiert, einen Tag nachdem das Projekt durch eine gerichtliche Verfügung verzögert wurde.

Das Projekt mit dem Namen "Resolution Copper" wird seit rund zwanzig Jahren von BHP und Rio Tinto entwickelt. Es stößt jedoch auf rechtlichen Widerstand vonseiten indigener Bevölkerungsgruppen, religiöser Gruppen und anderer, die behaupten, die geplante Mine würde ein heiliges Gebiet in einen Krater verwandeln. Ein Berufungsgericht hatte am Montag eine einstweilige Verfügung erlassen, um einen für das Projekt erforderlichen Landtausch auf Bundesebene zu stoppen, während es die Gegenklagen prüft. Der Landtransfer sollte eigentlich am Dienstag stattfinden.

"Ein Kupferbergwerk in Arizona, 'Resolution', wurde gerade von einem radikalen linken Gericht um zwei Monate verzögert", schrieb Trump am Dienstag auf seiner Social-Media-Plattform nachdem er sich mit den CEOs der Konzerne und Innenminister Doug Burgum getroffen hatte. "3.800 Arbeitsplätze sind davon betroffen, und unser Land braucht ganz einfach Kupfer - UND ZWAR JETZT!"

BHP-CEO Mike Henry schrieb in einem Beitrag in den sozialen Medien, das Treffen mit Trump habe das gemeinsame Engagement für die Entwicklung von Resolution Copper unterstrichen. In einem früheren Interview mit dem Wall Street Journal sagte Henry, er betrachte die einstweilige Verfügung nur als vorübergehende Pause.

In einem separaten Beitrag erklärte der scheidende CEO von Rio Tinto, Jakob Stausholm, dass die Bergbauunternehmen Trump "das enorme Potenzial dieses Projekts, in den kommenden Jahrzehnten Kupfer und andere wichtige Mineralien für den heimischen Markt zu liefern", dargelegt hätten. Sein Nachfolger Simon Trott, der in der kommenden Woche das Amt des CEO übernehmen wird, nahm ebenfalls an dem Treffen teil.

Kupfer ist für zahlreiche Bereiche unverzichtbar, darunter Elektrofahrzeuge und Rechenzentren, die den KI-Boom antreiben.

Allerdings laufen derzeit mehrere Gerichtsverfahren gegen die Erschließung der Mine. Die Gegner des Projekts haben kürzlich beim Obersten Gerichtshof Berufung eingelegt, um den geplanten Landtausch zu verhindern. Der Supreme Court lehnte jedoch eine Prüfung des Falls ab.

An der Börse in Sydney schloss die Aktie von BHP am Mittwoch mit einem Minus von 0,88 Prozent bei 41,75 AUD.

