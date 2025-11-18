DAX23.294 -1,3%Est505.568 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.880 -0,7%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,18 +0,2%Gold4.043 -0,1%
adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Mittag Verluste

18.11.25 12:04 Uhr
adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Mittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 156,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
156,60 EUR -1,70 EUR -1,07%
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 156,75 EUR. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 156,60 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 110.422 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. 68,29 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2025 Kursverluste bis auf 152,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 2,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,89 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 235,50 EUR.

Am 29.10.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
31.10.2025adidas KaufenDZ BANK
31.10.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025adidas OutperformBernstein Research
30.10.2025adidas BuyUBS AG
30.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
