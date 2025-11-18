adidas Aktie News: adidas verliert am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 154,65 EUR.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 154,65 EUR abwärts. Bei 154,50 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 212.862 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2025 bei 152,65 EUR. Mit Abgaben von 1,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,89 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 235,50 EUR.

adidas gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,48 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,63 Mrd. EUR – ein Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor einem Jahr gekostet

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 10 Jahren verdient