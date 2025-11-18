DAX23.310 -1,2%Est505.570 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -1,2%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl64,02 ±-0,0%Gold4.042 -0,1%
adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit Verlusten

18.11.25 09:22 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Dienstagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 158,75 EUR.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 158,75 EUR abwärts. Bei 157,85 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 158,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.164 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,17 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 152,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 3,84 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,89 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 235,50 EUR für die adidas-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,58 EUR, nach 2,48 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,63 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

