adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 160,60 EUR.

Die adidas-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 160,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 159,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 161,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 100.335 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 39,12 Prozent niedriger. Bei 152,65 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 4,95 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,89 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 235,50 EUR.

Am 29.10.2025 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte adidas am 11.03.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,52 EUR je adidas-Aktie.

