DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
So bewegt sich adidas

adidas Aktie News: adidas gibt am Montagmittag ab

17.11.25 12:04 Uhr
adidas Aktie News: adidas gibt am Montagmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 160,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 160,75 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 160,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,65 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 36.157 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 64,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 152,65 EUR. Mit Abgaben von 5,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,89 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 235,50 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,63 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,44 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 11.03.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,52 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

