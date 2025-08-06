Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag kaum verändert

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Airbus SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 177,86 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Airbus SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 177,86 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE-Aktie bei 179,10 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE-Aktie bei 177,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 178,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 183.057 Stück.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,11 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,87 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,76 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,44 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Am 30.07.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,44 EUR je Aktie aus.

