Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verteidigt am Donnerstagmittag Vortagesniveau

So entwickelt sich Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Airbus SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 212,10 EUR.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr bei 212,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 213,35 EUR. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 211,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 212,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.960 Airbus SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 216,85 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 129,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 38,79 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 232,60 EUR an.

Am 29.10.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,69 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,56 EUR je Aktie aus.

