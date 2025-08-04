Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 183,58 EUR.

Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 183,58 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Airbus SE-Aktie bei 183,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 184,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.620 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,94 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 1,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 32,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,77 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 197,56 EUR.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 29.10.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

