AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag gefragt

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 19,45 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 19,45 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 19,60 EUR. Bei 19,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.388 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2025 bei 20,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,168 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,14 EUR an.

Am 30.10.2025 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23,52 Prozent auf 119,56 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 156,33 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,669 EUR je Aktie belaufen.

