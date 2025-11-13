AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag tiefrot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 18,36 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 5,4 Prozent auf 18,36 EUR ab. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 18,25 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,53 EUR. Bisher wurden via XETRA 509.716 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,14 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,69 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,168 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,14 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 119,56 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 156,33 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,669 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

