AIXTRON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 11,38 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 11,38 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 11,32 EUR. Mit einem Wert von 11,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 202.109 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 26,71 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 134,81 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 28.02.2025 auf bis zu 11,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,342 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 16,26 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 27.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 226,74 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 214,21 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,734 EUR je Aktie belaufen.

