Aktienkurs im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Vormittag schwächer

18.11.25 09:22 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 16,87 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
16,94 EUR 0,04 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 16,87 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 16,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,79 EUR. Zuletzt wechselten 79.065 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,14 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2025. 19,38 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,91 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,168 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,14 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 119,56 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 156,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,669 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aixtron: Nach kräftigem Rücksetzer jetzt wieder ein Kauf?

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

AIXTRON-Aktie auf Jahreshoch - Bofa befeuert KI-Hoffnungen

