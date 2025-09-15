AKTIE IM FOKUS 2: Beiersdorf nach gestrichener Kaufempfehlung auf Tief seit 2022
Werte in diesem Artikel
(neu: Kurs, mehr Details und Hintergrund)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Beiersdorf haben am Dienstag nach einer kritischen Studie von Jefferies ihren Abwärtstrend der vergangenen sechs Monate fortgesetzt. Im frühen Handel sanken die Titel des Konsumgüterkonzerns um bis zu 2,9 Prozent auf den tiefsten Stand seit Juni 2022. Zuletzt gehörten sie mit einem Verlust von 1,1 Prozent auf 93,62 Euro immer noch zu den schwächsten Werten im DAX. Der Verlust der Aktie im laufenden Jahr beträgt fast ein Viertel.
Das Analysehaus Jefferies gab am Dienstag die bisherige Kaufempfehlung für Beiersdorf auf. Analyst David Hayes begründete dies vor allem mit der besonders wichtigen Marke Nivea, die mit ihrem Wachstum kämpfe. Dieses sei aber notwendig, um die Aktie auf Kurs zu halten. Historisch sei ersichtlich, dass Phasen der Neufokussierung und anziehender Investitionen die Marke nicht nachhaltig stärken können. Er geht auch davon aus, dass die Hoffnungen auf Innovationen im laufenden Halbjahr zu optimistisch sind.
Anfang August hatte die Kursschwäche nochmals zugenommen. Das Unternehmen schockte die Anleger mit Eckdaten zum zweiten Quartal. Der Kurs brach um bis zu 13 Prozent ein. Die Hamburger hatten wegen einer deutlichen Abschwächung der Nachfrage im Hautpflegegeschäft das Umsatzziel für das laufende Jahr reduziert./edh/tih/jha/
