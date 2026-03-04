DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 -2,8%Nas22.686 -0,5%Bitcoin61.274 -1,9%Euro1,1603 -0,3%Öl84,63 +2,5%Gold5.081 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Dürr im Fokus
Top News
DHL-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose übertroffen - 2026 weiteres Ergebniswachstum erwartet DHL-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose übertroffen - 2026 weiteres Ergebniswachstum erwartet
Darum gibt der Eurokurs zum US-Dollar etwas nach Darum gibt der Eurokurs zum US-Dollar etwas nach
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS 2: Broadcom mit Rückenwind - Starke Ziele in Konkurrenz zu Nvidia

05.03.26 21:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
281,90 EUR 5,00 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,82 EUR -1,44 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurs)

NEW YORK/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Starke Wachstumszahlen und ein positiver Ausblick auf das laufende Geschäftsquartal haben Broadcom am Donnerstag im sehr schwachen US-Gesamtmarkt beflügelt. Sie stiegen im NASDAQ 100 um 3,3 Prozent auf 328,05 US-Dollar und dämmten ihren Jahresverlust auf etwas mehr als 5 Prozent ein.

Wer­bung

Broadcom hatte am Mittwoch nach US-Börsenschluss für das erste Geschäftsquartal ein Umsatzplus von 29 Prozent, eine bereinigte operative Marge von 68 Prozent sowie eine Steigerung des Nettogewinns um 34 Prozent berichtet. In den drei Monaten bis Ende April soll der Umsatz sogar um überraschend deutliche 47 Prozent zulegen und die bereinigte Marge ihr hohes Niveau halten.

Zudem kündigte der Konzern Aktienrückkäufe für bis zu zehn Milliarden Dollar an. Wie der weltweite Branchenprimus NVIDIA profitiert auch Broadcom vom KI-Boom und hohen Investitionen von Tech-Unternehmen in Rechenzentren.

Analysten lobten die Ziele von Broadcom. Sowohl James Schneider von der US-Investmentbank Goldman Sachs als auch Stacy Rasgon von Bernstein Research sprachen von einem sehr starken Quartalsausblick.

Wer­bung

Schneider hob zudem hervor, dass Broadcom-Chef Hock Tan für das Geschäftsjahr 2027 einen Umsatz mit KI-Chips von mehr als 100 Milliarden Dollar anstrebt - dies dürfte deutlich über den Erwartungen der Investoren liegen. Dazu kämen Details zur Zusammenarbeit mit anderen Tech-Riesen wie der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)), insbesondere Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), sowie die KI-Firmen Anthropic und OpenAI.

Der angepeilte KI-Chip-Umsatz würde einen bedeutenden Vorstoß in den vom Branchenkollegen Nvidia dominierten Markt bedeuten, hieß es am Markt. Das spiegelte sich am Donnerstag bei den Aktien von Nvidia mit einem Abschlag von 1,4 Prozent wider./gl/tih/men/ck/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
26.02.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
26.02.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen