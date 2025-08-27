AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia pendeln ins Minus - Gewinnmitnahmen dicht am Rekord
(Neu: Positiver Start, Rekordnähe, Dreh ins Minus, China-Gespräche)
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Quartalsbericht von NVIDIA hat am Donnerstag nicht für ein Rekordhoch gereicht. Anders als es sich außerbörslich lange anbahnte, starteten die Aktien freundlich in den Handel, bevor Anleger dann einen Cent unter dem bisherigen Rekord von 184,48 Dollar die Reißleine zogen. Sie nahmen Gewinne mit, wie der Dreh ins Minus mit zuletzt 1,7 Prozent zeigte.
Der KI-Spezialist wächst trotz des brachliegenden China-Geschäfts weiter rasant. Aufgefangen wurde ein in Teilen etwas enttäuschender Ausblick von vager Hoffnung, dass der Chipriese bald wieder mehr China-Geschäft machen könnte. Denn laut einem Medienbericht spricht Konzernchef Jensen Huang mit der US-Regierung über mögliche Verkäufe von KI-Chips aus der Modellreihe "Blackwell" nach China.
Erst vor gut zwei Wochen hatten Nvidia das bisherige Rekordhoch erreicht, das nun eine zu hohe Hürde wurde. Der Wert der Aktien hatte sich seit dem ersten Zollschock Anfang April schon wieder mehr als verdoppelt. Insofern dürfte die zuletzt dann schwächere Tendenz für Anleger verschmerzbar sein.
Groß war die Anspannung zuletzt gewesen wegen der Bedeutung von Nvidia für den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI). Im KI-Boom würde der Konzern aber gern Dutzende Milliarden Dollar mehr Geschäft in China machen. Nach US-Exportsperren und Gegenwind aus Peking verkauft der Konzern aktuell im chinesischen Markt gar nichts. Dessen ungeachtet sprang der Quartalsumsatz von Nvidia im Jahresvergleich um 56 Prozent auf fast 47 Milliarden Dollar hoch.
Das Muster übertroffener Erwartungen und höherer Ziele bleibe beim KI-Konzern bestehen, schrieb Harlan Sur von JPMorgan in seiner Reaktion auf die Zahlen. Nvidia sichere sich weiterhin einen Löwenanteil der Investitionen in diesem Bereich. Der Analyst hob sein Kursziel von 170 auf 215 Dollar an. Auch die Experten von Bernstein, Morgan Stanley und Bank of America schraubten ihre Kursziele weiter hinauf und liegen nun teils deutlich über der 200-Dollar-Marke./ajx/bek/stk/tih
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:11
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:36
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:11
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
