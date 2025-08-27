DAX24.050 ±0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,04 +0,3%Dow45.481 -0,2%Nas21.661 +0,3%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,71 -0,1%Gold3.406 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
ORLEN-Aktie rot: Polens Mineralölkonzern ORLEN will Mini-Atomreaktor bauen ORLEN-Aktie rot: Polens Mineralölkonzern ORLEN will Mini-Atomreaktor bauen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

AKTIE IM FOKUS 2: Nvidia pendeln ins Minus - Gewinnmitnahmen dicht am Rekord

28.08.25 16:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
154,16 EUR -2,06 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Neu: Positiver Start, Rekordnähe, Dreh ins Minus, China-Gespräche)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Quartalsbericht von NVIDIA hat am Donnerstag nicht für ein Rekordhoch gereicht. Anders als es sich außerbörslich lange anbahnte, starteten die Aktien freundlich in den Handel, bevor Anleger dann einen Cent unter dem bisherigen Rekord von 184,48 Dollar die Reißleine zogen. Sie nahmen Gewinne mit, wie der Dreh ins Minus mit zuletzt 1,7 Prozent zeigte.

Wer­bung

Der KI-Spezialist wächst trotz des brachliegenden China-Geschäfts weiter rasant. Aufgefangen wurde ein in Teilen etwas enttäuschender Ausblick von vager Hoffnung, dass der Chipriese bald wieder mehr China-Geschäft machen könnte. Denn laut einem Medienbericht spricht Konzernchef Jensen Huang mit der US-Regierung über mögliche Verkäufe von KI-Chips aus der Modellreihe "Blackwell" nach China.

Erst vor gut zwei Wochen hatten Nvidia das bisherige Rekordhoch erreicht, das nun eine zu hohe Hürde wurde. Der Wert der Aktien hatte sich seit dem ersten Zollschock Anfang April schon wieder mehr als verdoppelt. Insofern dürfte die zuletzt dann schwächere Tendenz für Anleger verschmerzbar sein.

Groß war die Anspannung zuletzt gewesen wegen der Bedeutung von Nvidia für den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI). Im KI-Boom würde der Konzern aber gern Dutzende Milliarden Dollar mehr Geschäft in China machen. Nach US-Exportsperren und Gegenwind aus Peking verkauft der Konzern aktuell im chinesischen Markt gar nichts. Dessen ungeachtet sprang der Quartalsumsatz von Nvidia im Jahresvergleich um 56 Prozent auf fast 47 Milliarden Dollar hoch.

Wer­bung

Das Muster übertroffener Erwartungen und höherer Ziele bleibe beim KI-Konzern bestehen, schrieb Harlan Sur von JPMorgan in seiner Reaktion auf die Zahlen. Nvidia sichere sich weiterhin einen Löwenanteil der Investitionen in diesem Bereich. Der Analyst hob sein Kursziel von 170 auf 215 Dollar an. Auch die Experten von Bernstein, Morgan Stanley und Bank of America schraubten ihre Kursziele weiter hinauf und liegen nun teils deutlich über der 200-Dollar-Marke./ajx/bek/stk/tih

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
16:11NVIDIA OutperformBernstein Research
14:36NVIDIA KaufenDZ BANK
12:11NVIDIA BuyUBS AG
09:11NVIDIA OverweightBarclays Capital
08:26NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16:11NVIDIA OutperformBernstein Research
14:36NVIDIA KaufenDZ BANK
12:11NVIDIA BuyUBS AG
09:11NVIDIA OverweightBarclays Capital
08:26NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen