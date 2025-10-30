AKTIE IM FOKUS: Airbus winkt wieder Rekordhoch - Gewinn höher als gedacht
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Den Aktien von Airbus (Airbus SE) winkt am Donnerstagmorgen nach den Geschäftszahlen vom Vorabend ein neuerlicher Rekord. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten sie vorbörslich jedenfalls mit 210,65 Euro so viel, wie im Xetra-Handel noch nie. Gegenüber dem Xetra-Schluss legten sie damit gut ein Prozent zu.
Das Quartalsergebnis je Aktie habe die Markterwartungen um 5 Prozent getoppt, schrieb JPMorgan-Experte David Perry. Auch der Barmittelzufluss sei höher als gedacht. Derweil bestätigte Airbus trotz knapper Triebwerke auch sein Auslieferungsziel von 820 Jets für das Gesamtjahr./ag/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|08:01
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|08:01
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen