AKTIE IM FOKUS: Airbus winkt wieder Rekordhoch - Gewinn höher als gedacht

30.10.25 08:53 Uhr
Aktien
Airbus SE
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Den Aktien von Airbus (Airbus SE) winkt am Donnerstagmorgen nach den Geschäftszahlen vom Vorabend ein neuerlicher Rekord. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten sie vorbörslich jedenfalls mit 210,65 Euro so viel, wie im Xetra-Handel noch nie. Gegenüber dem Xetra-Schluss legten sie damit gut ein Prozent zu.

Das Quartalsergebnis je Aktie habe die Markterwartungen um 5 Prozent getoppt, schrieb JPMorgan-Experte David Perry. Auch der Barmittelzufluss sei höher als gedacht. Derweil bestätigte Airbus trotz knapper Triebwerke auch sein Auslieferungsziel von 820 Jets für das Gesamtjahr./ag/stk

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

