AKTIE IM FOKUS: Evonik gefragt - Citi sieht gute Erholungschancen

11.03.26 11:35 Uhr
Evonik AG
14,13 EUR 0,27 EUR 1,95%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Evonik haben sich am Mittwochmorgen mit bis zu 2,5 Prozent Kursplus wieder über ihre 50-Tage-Linie erholt. Auftrieb gab eine positive Äußerung des Citigroup-Analysten Sebastian Satz. Er setzte die Papiere des Chemiekonzerns auf die "Catalyst Watch".

Mit den Kursverlusten seit Beginn des Iran-Kriegs sei die Bewertung auf "Verzweiflungs-Niveau" gesunken, schrieb Satz. Sie zählten in jeglicher Hinsicht zu den günstigsten, dabei habe die Gewinnentwicklung wohl den Boden erreicht. Von einer Deeskalation im Nahen Osten könnten gerade sie enorm profitieren.

Evonik-Papiere liegen 2026 noch moderat im Plus, nachdem sie an ihrem Jahreshoch Mitte Februar zwischenzeitlich bereits über 21 Prozent gewonnen hatten./ag/stk

