AKTIE IM FOKUS: FMC vorbörslich stark - Zahlen überraschen positiv
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) zeichnet sich gegen den schwach erwarteten Markt eine positive Kursreaktion auf die Quartalszahlen ab.
Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Aktien des Dialyseanbieters am Dienstag vorbörslich um 2,1 Prozent zu. FMC übertraf trotz des weiter mauen US-Geschäfts die Erwartungen. Neben einem starken organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen zahlte sich erneut das Sparprogramm aus. Seine Jahresziele bestätigte der Dax-Konzern (DAX).
JPMorgan-Analyst David Adlington attestierte FMC eine überraschend gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion, die sich aber wegen der Erwartung weiterer Anteilsplatzierungen des Mutterkonzerns Fresenius verflüchtigen könnte.
Zudem sei die Aktie seit Anfang September schon deutlich besser gelaufen als die des US-Konkurrenten DaVita./gl/stk
