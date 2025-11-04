DAX23.799 -1,4%Est505.606 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,09 -0,8%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1521 ±-0,0%Öl64,16 -1,1%Gold4.000 -0,1%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
AKTIE IM FOKUS: FMC vorbörslich stark - Zahlen überraschen positiv

04.11.25 08:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
46,75 EUR 0,10 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) zeichnet sich gegen den schwach erwarteten Markt eine positive Kursreaktion auf die Quartalszahlen ab.

Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Aktien des Dialyseanbieters am Dienstag vorbörslich um 2,1 Prozent zu. FMC übertraf trotz des weiter mauen US-Geschäfts die Erwartungen. Neben einem starken organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen zahlte sich erneut das Sparprogramm aus. Seine Jahresziele bestätigte der Dax-Konzern (DAX).

JPMorgan-Analyst David Adlington attestierte FMC eine überraschend gute Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Er rechnet mit einer positiven Kursreaktion, die sich aber wegen der Erwartung weiterer Anteilsplatzierungen des Mutterkonzerns Fresenius verflüchtigen könnte.

Zudem sei die Aktie seit Anfang September schon deutlich besser gelaufen als die des US-Konkurrenten DaVita./gl/stk

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

mehr Analysen