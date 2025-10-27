AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer weiter erholt - Drei Millionen wohl falsch verbucht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Fall der Bafin-Prüfungen zeichnet sich am Montag bei den Anlegern von Gerresheimer Erleichterung über das nun näher bezifferte Ausmaß ab. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stieg der Kurs um 2,6 Prozent in Richtung der 30-Euro-Marke, die vor gut zwei Wochen nach einer Gewinnwarnung unterschritten worden war.
Der seit September bekannte Verdacht gegen den Verpackungsspezialisten, gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen zu haben, erhärtete sich teilweise. Das Unternehmen gab nun bekannt, dass wahrscheinlich ein Drei-Millionen-Euro-Umsatz falsch verbucht wurde.
Vor der Bekanntgabe der Prüfungen waren die Aktien im September - nach bereits längerer Talfahrt - noch klar über 40 Euro gehandelt worden. Der Abwärtstrend verschärfte sich dann aber; zusätzlicher Druck entstand Anfang Oktober nach einer abermaligen Senkung der Jahres-Geschäftsziele durch das Unternehmen. Zuletzt notierten die Papiere trotz einer Bodenbildung über 26 Euro knapp ein Drittel unter ihrem Niveau vor dem Bekanntwerden des Bafin-Falls.
Ein Händler wies am Morgen darauf hin, dass der Sachverhalt mit dem nun bekannt gegebenen Ausmaß wohl eingepreist sei. Die finanziellen Auswirkungen wirkten unerheblich, ergänzte der Börsianer. 2024 war Gerresheimer nach eigenen Angaben auf einen Konzernumsatz von gut zwei Milliarden Euro gekommen./tih/ajx/mis
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.2025
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.2025
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
