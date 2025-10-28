DAX24.284 -0,1%Est505.701 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.805 +0,7%Bitcoin98.952 +1,0%Euro1,1663 +0,1%Öl64,31 -2,2%Gold3.968 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Nordex A0D655 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Bitcoin nach Rekordhoch und Crash: Wie sehen Experten die Kursentwicklung bis 2026? Bitcoin nach Rekordhoch und Crash: Wie sehen Experten die Kursentwicklung bis 2026?
Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

AKTIE IM FOKUS: Nokia springen auf Neun-Jahres-Hoch - Nvidia steigt ein

28.10.25 17:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
6,90 EUR 1,49 EUR 27,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
168,36 EUR 3,88 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HELSINKI (dpa-AFX) - Der Einstieg des KI-Chipgiganten NVIDIA bei Nokia hat am Dienstag die Aktie des finnischen Telekom-Netzwerkbetreibers auf den höchsten Stand seit mehr als neun Jahren katapultiert. Sie gewann am späten Nachmittag 16,6 Prozent auf 6,36 Euro. Bei zeitweise etwas über 6,60 Euro stand sie so hoch wie zuletzt im Januar 2016.

Wer­bung

Nvidia beteiligt sich mit einer Milliarde US-Dollar an Nokia, wodurch der US-Konzern einen Anteil von 2,9 Prozent an dem finnischen Unternehmen erhalten wird. Ziel sei es, Nvidias Chips zu verwenden, um Nokias Software für 5G- und 6G-Netzwerke zu beschleunigen. Zugleich werde Nvidia Möglichkeiten prüfen, Nokias Rechenzentrumstechnologie in seiner KI-Infrastruktur einzusetzen, hieß es von den beiden Unternehmen. Nvidia legten zuletzt um 1,1 Prozent auf 193,66 Dollar zu und befinden sich damit weiterhin knapp unter ihrem Rekordhoch von vor etwas mehr als zwei Wochen./ck/he

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nokia

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nokia

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen