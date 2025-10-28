AKTIE IM FOKUS: Nokia springen auf Neun-Jahres-Hoch - Nvidia steigt ein
Werte in diesem Artikel
HELSINKI (dpa-AFX) - Der Einstieg des KI-Chipgiganten NVIDIA bei Nokia hat am Dienstag die Aktie des finnischen Telekom-Netzwerkbetreibers auf den höchsten Stand seit mehr als neun Jahren katapultiert. Sie gewann am späten Nachmittag 16,6 Prozent auf 6,36 Euro. Bei zeitweise etwas über 6,60 Euro stand sie so hoch wie zuletzt im Januar 2016.
Nvidia beteiligt sich mit einer Milliarde US-Dollar an Nokia, wodurch der US-Konzern einen Anteil von 2,9 Prozent an dem finnischen Unternehmen erhalten wird. Ziel sei es, Nvidias Chips zu verwenden, um Nokias Software für 5G- und 6G-Netzwerke zu beschleunigen. Zugleich werde Nvidia Möglichkeiten prüfen, Nokias Rechenzentrumstechnologie in seiner KI-Infrastruktur einzusetzen, hieß es von den beiden Unternehmen. Nvidia legten zuletzt um 1,1 Prozent auf 193,66 Dollar zu und befinden sich damit weiterhin knapp unter ihrem Rekordhoch von vor etwas mehr als zwei Wochen./ck/he
