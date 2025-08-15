DAX24.307 -0,2%ESt505.438 -0,2%Top 10 Crypto15,91 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.696 -1,6%Euro1,1698 -0,1%Öl65,87 -0,4%Gold3.356 +0,6%
AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk erholt - Weitere US-Zulassung für Wegovy

18.08.25 08:33 Uhr

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Eine weitere US-Zulassung für den Gewichtssenker Wegovy von Novo Nordisk dürfte am Montag den Bodenbildungsversuch der Aktien des dänischen Pharmakonzerns vorantreiben. Der Kurs legte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Freitagsschluss um rund 7 Prozent auf umgerechnet 349 dänische Kronen zu.

Wie die Dänen in der Nacht auf Samstag mitteilten, hat die US-Arzneimittelbehörde FDA Wegovy zur Behandlung einer moderaten bis fortgeschrittenen nicht-zirrhotische metabolisch-assoziierte Steatohepatitis (MASH) zugelassen. Das ist eine nicht-alkoholische Fettleberentzündung.

Mit dem am Montag erwarteten Kursanstieg würden die Papiere von Novo Nordisk ihren jüngst gestarteten Bodenbildungsversuch fortsetzen. Der Hype rund um starke Geschäfte mit den GLP-1-Diabetes- und Abnehmmedikamenten Ozempic und Wegovy hatte die Aktien der Dänen lange Zeit angetrieben. Von Anfang 2021 bis circa Mitte 2024 hatte sich der Aktienkurs von Novo Nordisk bis auf mehr als 1.000 dänische Kronen in etwa verfünffacht. Das Unternehmen war damit zum wertvollsten im europäischen Index Stoxx Europe 50 aufgestiegen. Mittlerweile sind die Dänen nur noch knapp unter den Top 10.

Der Grund: Konkurrenz etwa durch Nachahmer-Medikamente in den USA ließ die Stimmung der Investoren kippen. So hat Novo Nordisk einerseits mit dem Vormarsch des Konkurrenten Lilly (Eli Lilly) zu kämpfen, andererseits machen dem Konzern durch US-Apotheken in den USA hergestellte billigere Kopien zu schaffen.

Erst Ende Juli des laufenden Jahres mussten die Dänen wegen des weiterhin starken Wettbewerbs für Ozempic und Wegovy ihre Jahresziele erneut zurechtstutzen. Der Aktienkurs war daraufhin auf den tiefsten Stand seit 2022 eingebrochen./mis/ajx/stk

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
11.08.2025Novo Nordisk Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
08.08.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Novo Nordisk HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
11.08.2025Novo Nordisk Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
08.08.2025Novo Nordisk HaltenDZ BANK
07.08.2025Novo Nordisk Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
17.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

